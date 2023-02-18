Бербок назвала условие для счастья во всём мире и опозорилась на Мюнхенской конференции

Геометрия явно не конёк главы МИД Германии Анналены Бербок. Отвечая на вопрос, есть ли у Украины шанс на безопасность в длительной перспективе, она заявила, что весь мир будет счастлив, если президент России Владимир Путин изменит собственное мнение на 360 градусов.

Бербок предложила Путину развернуть свою политику на 360 градусов. Видео © Telegram / RT

"Если Путин решит, что завтра он меняет свой курс на 360 градусов, весь мир будет счастлив", — сказала Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности.

Пользователи соцсетей тут же раскритиковали немецкого министра за бредовое высказывание. Так, один из них написал, что шокирован тем, "какие же идиоты" руководят Европой. Другой комментатор заявил, что, следуя логике главы МИД ФРГ, "Россия идёт правильным путём".