Захарова после ляпа от Бербок призвала её "выучить хоть один школьный предмет"
Захарова заподозрила Бербок в незнании школьного курса математики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ошибку, которая руководитель МИД Германии Анналена Бербок допустила в ходе выступления на Мюнхенской конференции: та высказалась за разворот политики России "на 360 градусов", то есть фактически за сохранение нынешней позиции.
"Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при её правлении нет", — ответила на это Захарова в своём телеграм-канале.
Как уже сообщал Лайф, Бербок опозорилась на Мюнхенской конференции, когда отвечала на вопрос, есть ли у Украины шанс на безопасность в длительной перспективе. Глава МИД ФРГ заявила, что весь мир будет счастлив, если Путин изменит собственное мнение на 360 градусов. Пользователи соцсетей раскритиковали министра за такое высказывание.
Telegram / MariaVladimirovnaZakharova