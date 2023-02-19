Захарова после ляпа от Бербок призвала её "выучить хоть один школьный предмет"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ошибку, которая руководитель МИД Германии Анналена Бербок допустила в ходе выступления на Мюнхенской конференции: та высказалась за разворот политики России "на 360 градусов", то есть фактически за сохранение нынешней позиции.

"Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при её правлении нет", — ответила на это Захарова в своём телеграм-канале.