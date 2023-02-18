"Нет сомнений, так и будет": Медведев высмеял слова Бербок про поворот Москвы на 360 градусов
Медведев высмеял слова главы МИД Германии Бербок про поворот политики РФ на 360 градусов
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал абсурдное высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости поворота политики российского президента Владимира Путина на 360 градусов.
"Всё-таки весело, что Европой управляют такие невежественные люди. Нет сомнения, знаток геометрии, так и будет. Мы позиции держим", — написал Медведев в "Твиттере".
Как уже сообщал Лайф, Бербок опозорилась на Мюнхенской конференции, когда отвечала на вопрос, есть ли у Украины шанс на безопасность в длительной перспективе. Глава МИД ФРГ заявила, что весь мир будет счастлив, если Путин изменит собственное мнение на 360 градусов. Пользователи соцсетей тут же раскритиковали немецкого министра за бредовое высказывание. Так, один из них написал, что, следуя логике главы МИД ФРГ, "Россия идёт правильным путём".