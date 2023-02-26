Шольц нашёл изъян в мирном плане Китая по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал китайский план по прекращению конфликта на Украине. По его оценке, он содержит правильные тезисы в части о неприменении ядерного оружия, но его можно дополнить ещё одним пунктом.

"С моей точки зрения, отсутствует чёткая линия, которая гласит: вывод российских войск также должен произойти", — приводит слова Шольца Welt.