Шольц нашёл изъян в мирном плане Китая по Украине
Канцлер ФРГ Шольц раскритиковал мирный план Китая по Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал китайский план по прекращению конфликта на Украине. По его оценке, он содержит правильные тезисы в части о неприменении ядерного оружия, но его можно дополнить ещё одним пунктом.
"С моей точки зрения, отсутствует чёткая линия, которая гласит: вывод российских войск также должен произойти", — приводит слова Шольца Welt.
Напомним, 24 февраля Китай представил план по урегулированию украинского кризиса, где призвал Запад отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, а также напомнил, что региональная безопасность не может достигаться за счёт расширения военных блоков. В Европе раскритиковали идеи Китая, а президент Украины Владимир Зеленский назвал документ "размышлениями", а не планом.
Getty Images / Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency