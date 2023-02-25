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25 февраля, 02:28

В Китае посоветовали Америке перестать "мутить воду"

GT: США должны внимательнее изучить план Китая по Украине и прекратить "мутить воду"

Западу необходимо внимательно изучить план Китая по урегулированию кризиса на Украине и прекратить препятствовать этому процессу. Об этом говорится в статье, опубликованной в китайском издании Global Times.

"Кто-то в США и на Западе, похоже, не хочет, чтобы конфликтующие стороны вернулись за стол переговоров, вместо этого они пытаются ещё больше мутить воду и преследовать свои интересы", — пишет автор материала.

По его мнению, именно Америка и НАТО являются инициаторами украинского конфликта. Теперь Штаты поставляют тяжёлое вооружение Киеву и делают всё возможное, чтобы помешать мирному урегулированию. В качестве примера издание напомнило о взрывах на "Северных потоках".

В публикации говорится, что документ с позицией Китая включает в себя 12 пунктов, которые можно применить не только в ситуации по Украине, но и при решении конфликтных и турбулентных ситуаций в других частях мира. Тем более что зачастую всё это имеет отношение к внешней политике Америки и Запада.

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Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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