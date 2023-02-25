Байден дал оценку мирному плану Китая по украинскому кризису
Байден счёл мирный план Китая по Украине выгодным только России
Китай предложил мирный план по Украине, который содержит пункты, выгодные исключительно России. Такое мнение высказал президент США Джо Байден.
"Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нём содержится что-то, что было бы выгодно кому-либо другому, за исключением России, если бы этот китайский план был выполнен", — сказал он в интервью телеканалу ABC.
Ранее Лайф писал, что МИД Китая представил план урегулирования кризиса на Украине из 12 пунктов. Среди них призыв к прекращению боевых действий, а также возобновление диалога между Москвой и Киевом.
Flickr / The White House