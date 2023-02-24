В Евросоюзе раскритиковали план Китая по урегулированию конфликта на Украине
ЕС: Китай в документе по Украине не учитывает роль агрессора и жертвы в конфликте
Европейский союз принял к сведению план Китая по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов, но есть некоторые моменты, которые не основываются на принципах Устава ООН. Такое заявление в ходе брифинга в Брюсселе сделала официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали.
"Мы приняли к сведению заявление о позиции Китая, состоящее из 12 пунктов. Эта позиция основывается на принципалах Устава ООН, но выборочно", — сказала она.
Так, Евросоюз считает неверным, что Китай призывает учитывать интересы безопасности России. По словам Массрали, они не оправдывают действия Москвы.
"Документ не учитывает роль агрессора и жертвы в этой незаконной войне", — добавила она.
Сегодня МИД Китая представил своё видение урегулирования украинского кризиса. Документ включает 12 пунктов, в том числе там прописано прекращение огня и боевых действий.
ТАСС / AP / John Thys