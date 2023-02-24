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24 февраля, 13:10

В Евросоюзе раскритиковали план Китая по урегулированию конфликта на Украине

ЕС: Китай в документе по Украине не учитывает роль агрессора и жертвы в конфликте

Европейский союз принял к сведению план Китая по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов, но есть некоторые моменты, которые не основываются на принципах Устава ООН. Такое заявление в ходе брифинга в Брюсселе сделала официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали.

"Мы приняли к сведению заявление о позиции Китая, состоящее из 12 пунктов. Эта позиция основывается на принципалах Устава ООН, но выборочно", — сказала она.

Так, Евросоюз считает неверным, что Китай призывает учитывать интересы безопасности России. По словам Массрали, они не оправдывают действия Москвы.

"Документ не учитывает роль агрессора и жертвы в этой незаконной войне", — добавила она.

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Сегодня МИД Китая представил своё видение урегулирования украинского кризиса. Документ включает 12 пунктов, в том числе там прописано прекращение огня и боевых действий.

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ТАСС / AP / John Thys

Светлана Оперук
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