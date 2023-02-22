Песков: Москва вслед за Пекином опровергает данные о том, что РФ запрашивала военную помощь у КНР

Москва вслед за Пекином опровергает утверждения о том, что Россия якобы запрашивала военную помощь и поставку вооружений у Китая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что я могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители. Они уже ответили на этот вопрос, они решительно опровергли. Здесь нечего добавить", — подчеркнул Песков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об озабоченности Вашингтона тем, что Китай якобы рассматривает возможность предоставления военной помощи России. В ответ на это официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что оружие на поле боя украинского конфликта безостановочно поставляют США, а не Китай. Также он призвал Вашингтон прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.