Многие немцы недовольны отправкой Киеву военной техники и не поддерживают санкционной политики в отношении России. Об этом рассказал секретарь берлинского отделения Немецкой коммунистической партии Штэфан Эрнст Зигфрид Натке. Вместе с этим он подчеркнул, что Берлин, как и сам Киев, находится под властью Североатлантического альянса и Соединённых штатов Америки.

"Русские и украинцы — братья. Я думаю, что политика Украины осуществляется под влиянием извне — из США и Германии. И правительство в Киеве — это кукла НАТО", — сказал он в беседе с РИА "Новости" и признался, что, согласно проведённым в Германии опросам, более 70% немцев выступают против поставок вооружения Украине.

В настоящий момент Натке в составе делегации европейских общественников, политиков и журналистов приехал в Донбасс и передал гуманитарную помощь для местных жителей.