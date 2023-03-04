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4 марта, 08:13

Более 70% немцев потребовали прекратить поставки оружия ВСУ

Секретарь компартии Натке: Многие немцы выступают против отправки оружия Киеву

Многие немцы недовольны отправкой Киеву военной техники и не поддерживают санкционной политики в отношении России. Об этом рассказал секретарь берлинского отделения Немецкой коммунистической партии Штэфан Эрнст Зигфрид Натке. Вместе с этим он подчеркнул, что Берлин, как и сам Киев, находится под властью Североатлантического альянса и Соединённых штатов Америки.

"Русские и украинцы — братья. Я думаю, что политика Украины осуществляется под влиянием извне — из США и Германии. И правительство в Киеве — это кукла НАТО", — сказал он в беседе с РИА "Новости" и признался, что, согласно проведённым в Германии опросам, более 70% немцев выступают против поставок вооружения Украине.

В настоящий момент Натке в составе делегации европейских общественников, политиков и журналистов приехал в Донбасс и передал гуманитарную помощь для местных жителей.

Немцы с флагами России и Германии устроили акцию против НАТО у авиабазы Рамштайн

Немцы с флагами России и Германии устроили акцию против НАТО у авиабазы Рамштайн

Ранее Лайф писал, что в Берлине прошёл многотысячный митинг в поддержку мирных переговоров по Украине, а также против поставки Киеву военной техники. Там прозвучали слова о том, что немцы не хотят, чтобы немецкие танки шли против россиян. Спустя пару дней немцы с флагами России и Германии устроили акцию против НАТО у авиабазы Рамштайн.

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Getty Images / Tom Stoddart

Оксана Попова
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