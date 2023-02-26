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26 февраля, 15:09

Немцы с флагами России и Германии устроили акцию против НАТО у авиабазы Рамштайн

<p>На авиабазе Рамштайн проходит митинг против поставок оружия Украине. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/PietLustiger/status/1629821953262452738" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PietLustiger</a></p>

На авиабазе Рамштайн проходит митинг против поставок оружия Украине. Обложка © Twitter / PietLustiger

В Германии прошёл очередной антиамериканский митинг против передачи вооружения Украине. На этот раз он состоялся на территории военной базы Рамштайн. Видео с места протестной акции опубликованы в "Твиттере".

На авиабазе Рамштайн проходит митинг против поставок оружия Украине. Видео © Twitter / AndreasStegema3 / nullzeit

"Участники акции требуют, в частности, прекращения поставок НАТО оружия на Украину, закрытия авиабазы ​​Рамштайн, а также немедленной отставки Правительства Германии", — написал один из участников акции.

Кроме того, многие выступили с требованием допустить Россию к расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". У других в руках было знамя с небесной расцветкой, на которой изображён голубь — символ мира.

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Ранее в центре Берлина состоялась демонстрация, на которой несколько тысяч человек выразили своё желание добиться достижения мира на Украине, а также высказались против поставки Киеву вооружения. Аналогичная акция также прошла в городах Италии.

Оксана Попова
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