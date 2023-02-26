Немцы с флагами России и Германии устроили акцию против НАТО у авиабазы Рамштайн
На авиабазе Рамштайн проходит митинг против поставок оружия Украине. Обложка © Twitter / PietLustiger
В Германии прошёл очередной антиамериканский митинг против передачи вооружения Украине. На этот раз он состоялся на территории военной базы Рамштайн. Видео с места протестной акции опубликованы в "Твиттере".
На авиабазе Рамштайн проходит митинг против поставок оружия Украине. Видео © Twitter / AndreasStegema3 / nullzeit
"Участники акции требуют, в частности, прекращения поставок НАТО оружия на Украину, закрытия авиабазы Рамштайн, а также немедленной отставки Правительства Германии", — написал один из участников акции.
Кроме того, многие выступили с требованием допустить Россию к расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". У других в руках было знамя с небесной расцветкой, на которой изображён голубь — символ мира.
Ранее в центре Берлина состоялась демонстрация, на которой несколько тысяч человек выразили своё желание добиться достижения мира на Украине, а также высказались против поставки Киеву вооружения. Аналогичная акция также прошла в городах Италии.