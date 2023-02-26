Немцы с флагами России и Германии устроили акцию против НАТО у авиабазы Рамштайн

В Германии прошёл очередной антиамериканский митинг против передачи вооружения Украине. На этот раз он состоялся на территории военной базы Рамштайн. Видео с места протестной акции опубликованы в "Твиттере".

На авиабазе Рамштайн проходит митинг против поставок оружия Украине. Видео © Twitter / AndreasStegema3 / nullzeit

"Участники акции требуют, в частности, прекращения поставок НАТО оружия на Украину, закрытия авиабазы ​​Рамштайн, а также немедленной отставки Правительства Германии", — написал один из участников акции.