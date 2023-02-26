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25 февраля, 22:14

В Берлине прошёл многотысячный митинг в поддержку мирных переговоров по Украине

<p>Многотысячный митинг в Берлине в поддержку достижения мира на Украине. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/manaf12hassan/status/1629488902829494272/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">manaf12hassan</a></p>

Многотысячный митинг в Берлине в поддержку достижения мира на Украине. Фото © Twitter / manaf12hassan

У Бранденбургских ворот в центре Берлина прошла демонстрация. Несколько тысяч человек вышли на улицы германской столицы, чтобы выразить свою позицию в пользу достижения мира на Украине, против поставки военной техники Киеву. На плакатах были надписи вроде таких, как "Дипломатия, а не оружие".

Многотысячный митинг в Берлине в поддержку достижения мира на Украине. Фото © Twitter / manaf12hassan

Многотысячный митинг в Берлине в поддержку достижения мира на Украине. Фото © Twitter / manaf12hassan

"Это восклицательный знак против разжигателей войны и их интересов. Повсюду флаги мира и вызывающая мурашки речь. Мы сильны. Мы хотим мира", — пишут в Сети очевидцы.

Многотысячный митинг в Берлине в поддержку достижения мира на Украине. Фото © Twitter / manaf12hassan

Многотысячный митинг в Берлине в поддержку достижения мира на Украине. Фото © Twitter / manaf12hassan

"Германское оружие вновь убивает русских и украинцев", "Немедленно прекратить курс на конфронтацию с Россией", — гласят надписи на транспарантах.

Многотысячный митинг в Берлине в поддержку достижения мира на Украине. Фото © Twitter / Nailfreak1

Многотысячный митинг в Берлине в поддержку достижения мира на Украине. Фото © Twitter / Nailfreak1

Эту акцию организовали депутат германского Бундестага, экс-глава фракции Левой партии в парламенте Сара Вагенкнехт и известная немецкая журналистка и правозащитница Алиса Шварцер. Они выступили со сцены с резкой критикой в адрес политики МИД ФРГ Анналены Бербок, которая недавно заявила о войне ЕС с Россией. Также там прозвучали слова о том, что немцы не хотят, чтобы немецкие танки шли против россиян. "Для мира нужна Россия", — заявили спикеры митинга. А толпа скандировала: "Дружба, дружба, дружба".

Многотысячный митинг в Берлине в поддержку достижения мира на Украине. Фото © Twitter / SevimDagdelen

Многотысячный митинг в Берлине в поддержку достижения мира на Украине. Фото © Twitter / SevimDagdelen

"Мы не хотим, чтобы немецкими танками стреляли по правнукам тех, кого Вермахт убивал миллионами самым жестоким образом", — заявила с трибуны Вагенкнехт.

В Мюнхене немцы провели масштабный митинг против поставок оружия Украине

В Мюнхене немцы провели масштабный митинг против поставок оружия Украине

Ранее Лайф писал, что в Берлине неожиданно закончилась украинская провокация с российским танком. Жители немецкой столицы стали нести туда цветы. Как свидетельствуют видео из Сети, боевую машину буквально утопили в розах.

Арина Родионова
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