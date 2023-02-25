Завалили тысячами роз: В Берлине неожиданно закончилась украинская провокация с российским танком

В Берлине не по плану проукраинских активистов пошла акция с установкой подбитого российского танка у здания Посольства РФ. Жители немецкой столицы стали нести туда цветы. Как свидетельствуют видео из Сети, боевую машину буквально утопили в розах.

Российский танк в центре Берлина, утопающий в цветах. Видео © Telegram-канал / Sputnik Ближнее зарубежье

Из разных видео, опубликованных в Сети, можно заметить изменившуюся в ходе мероприятия концепцию. Изначально на бронетехнике установили украинский флаг. Затем, со слов очевидцев, там водрузили российский триколор, превратив место в памятник русским воинам. В результате прибывшая полиция убрала все государственные символы.

Один немец отметил, что реакция берлинцев должна быть поводом для немецкого правительства изменить позицию по украинскому конфликту и выступить за переговоры.

Российский танк в центре Берлина, утопающий в цветах. Видео © Twitter / theLemniscat

"Мы украсили танк двумя тысячами роз, чтобы наше правительство наконец начало мирные переговоры. Не только поставки оружия, но восстановление дипломатических отношений без спешки. Важно, что мы должны говорить друг с другом. Мы не враги. Мы не против Украины или России. Мы друзья, мы тридцать лет выстраивали эти связи", — сказал немец, чью речь опубликовали в "твиттере" RRN.