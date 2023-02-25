Депутат Европарламента позвал на акцию против агрессии США и НАТО
Депутат ЕП Уоллес призвал людей выйти на улицы и выступить против агрессии США и НАТО
Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обратился к жителям своей страны с призывом выступить против антироссийской агрессии Соединённых Штатов и НАТО. Он заявил, что надо выходить организовать акции в Дублине.
"Настало время выйти на улицы и противостоять этой прокси-войне НАТО и США", — заявил Уоллес в Twitter.
Митинг, согласно предложению ирландского евродепутата, состоится 25 февраля в 13.00 по местному времени (16.00 мск). Уоллес заявил, что политики Запада и их СМИ получают свои выгоды от конфликта, тогда как обычные люди в Европе хотят мира.
Как писал ранее Лайф, Уоллес также заявлял, что США создали НАТО для продвижения американского империализма в Европе. Он призывал политиков ЕС начать представлять интересы граждан своих стран, а не американцев.
Flickr / НАТО