Депутат Европарламента позвал на акцию против агрессии США и НАТО

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обратился к жителям своей страны с призывом выступить против антироссийской агрессии Соединённых Штатов и НАТО. Он заявил, что надо выходить организовать акции в Дублине.

"Настало время выйти на улицы и противостоять этой прокси-войне НАТО и США", — заявил Уоллес в Twitter.

Митинг, согласно предложению ирландского евродепутата, состоится 25 февраля в 13.00 по местному времени (16.00 мск). Уоллес заявил, что политики Запада и их СМИ получают свои выгоды от конфликта, тогда как обычные люди в Европе хотят мира.