В Вашингтоне люди вышли на акцию против "поддержки нацистов Украины"

В Вашингтоне люди вышли на массовую акцию против поддержки Украины. В соцсетях появляются видео с "Марша ярости против военной машины", в котором участвуют местные жители. Акция была организована Либертарианской партией. Ещё до её начала у мемориала Линкольна собралось около сотни человек.

В Вашингтоне люди вышли на массовую акцию против поддержки Украины. Видео © Twitter / Oliya Scootercaster

Демонстранты держат транспаранты против "поддержки нацистов на Украине", в руках у них также флаги РФ и СССР. Кроме того, на одном из плакатов написано: "Байден подорвал "Северный поток". Участники митинга призывают перестать оказывать финансовую поддержку Киеву, начать мирные переговоры по Украине и распустить НАТО. После митинга планируется марш к Белому дому. Среди тех, кто призывал выходить на улицы, был бывший член Палаты представителей Рон Пол.