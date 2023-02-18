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18 февраля, 10:25

В Сиднее у здания генконсульства прошёл митинг в поддержку России

<p>Митинг в поддержку России в Сиднее. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/AussieCossack/5397" target="_blank" rel="noopener noreferrer">#AussieCossack</a></p>

Митинг в поддержку России в Сиднее. Обложка © Telegram / #AussieCossack

В Сиднее у здания генконсульства прошёл митинг в поддержку России. На улицы вышло около полутора тысяч человек. О подробностях в соцсетях рассказал один из организаторов акции, атаман австралийских казаков Семён Бойков.

Техника с российскими флагами и символами Z. Видео © YouTube / Aussie Cossack

"Эти австралийцы не боятся встать на сторону России! Толпы людей прошли сегодня маршем вокруг российского консульства в Сиднее", — написал он в телеграм-канале.

Митинг в поддержку России в Сиднее. Фото © Telegram / #AussieCossack

Митинг в поддержку России в Сиднее. Фото © Telegram / #AussieCossack

По словам Бойкова, на митинге почти не было русских, в основном — именно австралийцы. Участники держали российские флаги, а также установили на трибуне портрет президента Владимира Путина. Они поднимали плакаты с лозунгами: "Поддерживай Россию!" и "Нет войне с Россией!". В мероприятии участвовали кандидаты на выборах в парламент штата Новый Южный Уэльс Рикардо Бози и Дэвид Грэм. В дипломатическом квартале Сиднея после появления техники с российскими флагами и символами Z перекрыли улицы.

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Никита Осипов
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