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18 февраля, 20:21

В Мюнхене немцы провели масштабный митинг против поставок оружия Украине

В Германии около 10 тысяч человек вышли на акцию против Мюнхенской конференции

В Мюнхене состоялась акция протеста, на которой люди выступили против проводящейся в этом городе международной конференции по безопасности. На улицах собралось около десяти тысяч граждан. Сначала митингующие выступили на центральной площади Карлсплац, потом направились на площадь перед мюнхенской глиптотекой — Музеем древнегреческой и римской скульптуры, а далее — в район Максфорштадт, потом вышли на центральную площадь Мариенплац и завершили демонстрацию.

Акция протеста в Мюнхене. Видео © Twitter / @RicoSeidenglanz

"Заключительный митинг на Мариенплац подошёл к концу. Желаем всем участникам благополучного возвращения домой", — пишет местная полиция.

В ходе акции митингующие несли баннеры и плакаты, призывающие покончить с милитаризмом и поставками оружия Киеву. Её организаторы призывали к мирным переговорам, напоминая предысторию конфликта на Украине, включая госпереворот в Киеве, стремление Донбасса к независимости, продвижение НАТО на восток, представлявшее угрозу России.

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В этот же день в Сиднее у здания генконсульства состоялся митинг в поддержку России. В нём приняли участие около полутора тысяч человек.

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Twitter / @Freedom21Miss

Анатолий Симоненко
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