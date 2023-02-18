В Мюнхене состоялась акция протеста, на которой люди выступили против проводящейся в этом городе международной конференции по безопасности. На улицах собралось около десяти тысяч граждан. Сначала митингующие выступили на центральной площади Карлсплац, потом направились на площадь перед мюнхенской глиптотекой — Музеем древнегреческой и римской скульптуры, а далее — в район Максфорштадт, потом вышли на центральную площадь Мариенплац и завершили демонстрацию.

Акция протеста в Мюнхене. Видео © Twitter / @RicoSeidenglanz

"Заключительный митинг на Мариенплац подошёл к концу. Желаем всем участникам благополучного возвращения домой", — пишет местная полиция.

В ходе акции митингующие несли баннеры и плакаты, призывающие покончить с милитаризмом и поставками оружия Киеву. Её организаторы призывали к мирным переговорам, напоминая предысторию конфликта на Украине, включая госпереворот в Киеве, стремление Донбасса к независимости, продвижение НАТО на восток, представлявшее угрозу России.