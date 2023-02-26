В городах Италии прошли митинги против поставок оружия Украине

В Риме и ряде других городов Италии прошли митинги против поставок вооружения Киеву, а также против антироссийских санкций. Так, на манифестацию, которая сконцентрировалась на столичной площади Санти-Апостоли, собралось порядка сотни человек. Они держали плакаты с критикой нынешнего правительства Джорджи Мелони, а также с заявлениями против империалистической политики НАТО. Некоторые манифестанты вспомнили о трагедии, произошедшей в одесском Доме профсоюзов, потребовав, чтобы Италия вышла из ЕС и НАТО.

Манифестанты из города Генуи выступили против поставки оружия Украине. Фото © Twitter / @vadim07751823

"Мы убеждены, что отмена санкций против РФ и прекращение этого бесполезного конфликта — это насущная необходимость. Наше видение — это восстановление отношений с российскими друзьями и работа на благо мира", — прокомментировал это событие РИА "Новости" Паоло Паче, один из представителей движения "Суверенная и народная демократия".

По заявлениям выступавших со сцены, нынешняя политика Рима стала причиной конфронтации итальянского народа с РФ, обернулась тяжёлыми экономическими последствиями для рядовых граждан. По мнению участников политического движения, у истоков такого противостояния находится желание Америки избавиться от России, являющейся надёжным поставщиком энергоресурсов для Европы.

А в Генуе на улицах собрались более двух тысяч человек, которые призвали "опустить оружие и поднять зарплаты". Активисты заявили о необходимости прекратить отправку вооружения Украине. Подобные митинги также прошли в Милане, Пизе, Флоренции и Лечче.