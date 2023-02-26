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26 февраля, 01:09

В городах Италии прошли митинги против поставок оружия Украине

<p>Манифестанты в итальянском городе Генуе. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/vadim07751823" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@vadim07751823</a></p>

Манифестанты в итальянском городе Генуе. Обложка © Twitter / @vadim07751823

В Риме и ряде других городов Италии прошли митинги против поставок вооружения Киеву, а также против антироссийских санкций. Так, на манифестацию, которая сконцентрировалась на столичной площади Санти-Апостоли, собралось порядка сотни человек. Они держали плакаты с критикой нынешнего правительства Джорджи Мелони, а также с заявлениями против империалистической политики НАТО. Некоторые манифестанты вспомнили о трагедии, произошедшей в одесском Доме профсоюзов, потребовав, чтобы Италия вышла из ЕС и НАТО.

Манифестанты из города Генуи выступили против поставки оружия Украине. Фото © Twitter / @vadim07751823

"Мы убеждены, что отмена санкций против РФ и прекращение этого бесполезного конфликта — это насущная необходимость. Наше видение — это восстановление отношений с российскими друзьями и работа на благо мира", — прокомментировал это событие РИА "Новости" Паоло Паче, один из представителей движения "Суверенная и народная демократия".

По заявлениям выступавших со сцены, нынешняя политика Рима стала причиной конфронтации итальянского народа с РФ, обернулась тяжёлыми экономическими последствиями для рядовых граждан. По мнению участников политического движения, у истоков такого противостояния находится желание Америки избавиться от России, являющейся надёжным поставщиком энергоресурсов для Европы.

А в Генуе на улицах собрались более двух тысяч человек, которые призвали "опустить оружие и поднять зарплаты". Активисты заявили о необходимости прекратить отправку вооружения Украине. Подобные митинги также прошли в Милане, Пизе, Флоренции и Лечче.

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Ранее в центре Берлина состоялась демонстрация, на которой несколько тысяч человек выразили своё желание добиться достижения мира на Украине, а также высказались против поставки Киеву вооружения.

Анатолий Симоненко
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