В Австралии прошёл митинг против нарушения прав русскоязычных жителей

В австралийской Аделаиде прошёл митинг за свободу и в поддержку России вслед за аналогичными мероприятиями в Сиднее и других городах страны. Об этом сообщил один из участников акции Василий Койнов в беседе с РИА "Новости".





По его словам, несколько сотен человек вышли на санкционированный митинг. На мероприятии присутствовала полиция, но она просто следила за порядком и не препятствовала проведению акции. Участники митинга собрались у здания парламента штата Южная Австралия с флагами России и своей страны.

"Я принёс на демонстрацию большие российские флаги, а также маленькие флаги, которые мы раздавали прохожим. С удовольствием брали, останавливались, говорили с нами, спрашивали, махали флажками и шли дальше", — поделился Койнов.

Митингующие протестовали против нарушения прав русскоязычных жителей Аделаиды. Указывается, что некоторые австралийцы унижают говорящих по-русски: жертвами оскорблений могут быть как взрослые на улице, так и дети в школе, а полиция на это никак не реагирует. Также 26 января "по соображениям безопасности" не допустили к участию в фестивале по случаю Дня Австралии русскоязычную общину, которая хотела представить свою культуру. Но только о чьей именно "безопасности" идёт речь, отметил Койнов, непонятно.

Многие русскоговорящие жители Австралии запуганы, они боятся за своих детей. Атаман казаков в Аделаиде — 72-летний австралиец Александр Козлов — сравнил нынешнюю ситуацию в стране с той, что была в гитлеровской Германии во время преследования евреев. Он также рассказал, что митинг помог организовать атаман австралийских казаков в Сиднее Семён Бойков, получивший убежище в российском генконсульстве от преследования полиции. Он координирует проведения подобных акций.