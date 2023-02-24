Жители Молдавии заявили, что действующая власть виновата в сложной ситуации в государстве

Виновной в сложной ситуации в Молдавии её жители считают действующую власть. Об этом говорится в результатах опроса Intellect Group.

Так, ответственность на кабмин возложили 26,6% участников исследования. А 15,9% считают, что государство переживает непростые времена по вине президента Майи Санду. При этом 8,1% респондентов уверены, что жизнь осложнилась из-за деятельности правящей партии "Действие и солидарность". Однако 7,1% граждан убеждены, что в этом виновата оппозиция, 4,9% ругают парламент, а 0,8% — мэров.

Между тем 22,1% респондентов заявили, что возлагать ответственность надо не на людей, а на мировой кризис. В исследовании участвовали 1198 человек в 81 населённом пункте Молдавии.