Песков охарактеризовал отношения России с Молдавией как "весьма напряжённые"
Отношения РФ и Молдавии на данный момент являются "весьма напряжёнными", что усугубляется антироссийской политикой руководства страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас и так отношения с Молдавией весьма и весьма напряжённые. При этом молдавское руководство делает акцент, наверное, на всём антироссийском. Тоже скатывается в антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям", — сказал он журналистам.
Также Дмитрий Песков заявил, что послание президента России Владимира Путина пройдёт без иностранных гостей. По его словам, состав участников мероприятия будет весьма традиционным, однако среди них и участники СВО.