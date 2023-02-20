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20 февраля, 09:32

Песков охарактеризовал отношения России с Молдавией как "весьма напряжённые"

Отношения РФ и Молдавии на данный момент являются "весьма напряжёнными", что усугубляется антироссийской политикой руководства страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас и так отношения с Молдавией весьма и весьма напряжённые. При этом молдавское руководство делает акцент, наверное, на всём антироссийском. Тоже скатывается в антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям", сказал он журналистам.

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Также Дмитрий Песков заявил, что послание президента России Владимира Путина пройдёт без иностранных гостей. По его словам, состав участников мероприятия будет весьма традиционным, однако среди них и участники СВО.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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