Песков охарактеризовал отношения России с Молдавией как "весьма напряжённые"

"У нас и так отношения с Молдавией весьма и весьма напряжённые. При этом молдавское руководство делает акцент, наверное, на всём антироссийском. Тоже скатывается в антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям", — сказал он журналистам.