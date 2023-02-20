Послание Путина пройдёт без иностранных гостей, но с участниками СВО
Пресс-секретарь президента Песков: Иностранные гости не приглашались на оглашение Послания Федеральному собранию
Иностранные гости не были приглашены на оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что состав участников намеченного на завтра мероприятия будет достаточно традиционным, значительная часть гостей — это депутаты и сенаторы, но среди приглашённых — участники специальной военной операции.
"Иностранные гости не приглашались", — сказал представитель Кремля.
Лайф уже сообщал, что Владимир Путин произнесёт Послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. Известно, что Кремль не будет приглашать СМИ из недружественных стран на мероприятие. Дмитрий Песков заявлял о том, что Путин будет надёжно защищён от вирусов во время послания парламенту.
ТАСС / Михаил Климентьев