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20 февраля, 09:26

Послание Путина пройдёт без иностранных гостей, но с участниками СВО

Пресс-секретарь президента Песков: Иностранные гости не приглашались на оглашение Послания Федеральному собранию

Иностранные гости не были приглашены на оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что состав участников намеченного на завтра мероприятия будет достаточно традиционным, значительная часть гостей — это депутаты и сенаторы, но среди приглашённых — участники специальной военной операции.

"Иностранные гости не приглашались", — сказал представитель Кремля.

Песков сообщил, что Путин уделит особое внимание теме СВО в послании парламенту

Песков сообщил, что Путин уделит особое внимание теме СВО в послании парламенту

Лайф уже сообщал, что Владимир Путин произнесёт Послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. Известно, что Кремль не будет приглашать СМИ из недружественных стран на мероприятие. Дмитрий Песков заявлял о том, что Путин будет надёжно защищён от вирусов во время послания парламенту.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Марина Калегина
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