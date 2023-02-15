СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание Путина

Кремль не будет приглашать СМИ из недружественных стран на послание Владимира Путина Федеральному собранию. Попасть на мероприятие очно смогут только представители зарубежной прессы из дружественных государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать", — рассказал Песков, добавив, что у журналистов таких изданий будет возможность работать, смотря трансляцию в прямом эфире.