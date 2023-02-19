"Долой Санду!": Десятки тысяч жителей Кишинёва снова вышли на митинг из-за роста цен

В Кишинёве представители и сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" вышли на новый митинг против роста цен и тарифов на электроэнергию. Из-за манифестации движение в центре заблокировано, в городе работает полиция, сообщает РИА "Новости".

Манифестанты несут транспарант "Счета от Майи Санду — самые большие в мире". Видео © Telegram / "Протесты в Молдове"

"Тарифы на газ и отопление выросли в нашей стране в восемь раз, мы считаем, что это произошло по вине руководства страны. Требуем полной оплаты счетов граждан в течение зимних месяцев. Конечно же, эта власть должна уйти в отставку, нужно распустить парламент", — заявила журналистам вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.

Участники митинга, в частности, развернули баннер с надписью "Счета от Майи Санду — самые большие в мире" и призывают президента Молдавии уйти в отставку. Также покинуть пост просят и новоиспечённого премьер-министра Дорина Речана. У многих людей в руках заметны плакаты с надписями "Долой Санду!", "В отставку правительство!". Сейчас колонна протестующих движется к театру оперы и балета. Тем временем силовики уже заняли позиции перед зданием парламента.





