Молдавская партия "Шор" обвинила власти страны в репрессиях против активистов

В Молдавии оппозиционная партия "Шор" заявила о репрессиях со стороны властей против своих сторонников накануне грядущего антиправительственного протеста. Заявление об этом опубликовано на сайте партии.

В публикации сказано, что Антикоррупционная прокуратура Молдавии, спецслужбы и полиция в субботу провели обыски и аресты. В партии считают, что власти прибегают к шантажу, угрозам и задержаниям, чтобы запугать людей и не допустить их выхода на улицы.

"Партия "Шор" осуждает новую волну репрессий и запугивания в отношении наших членов и сторонников всего за день до проведения мирного митинга, инициированного "Движением за народ", с требованием к власти полностью оплатить населению счета [за газ, электроэнергию и отопление] за зимние месяцы", — говорится в документе.

Авторы заявления призвали другие оппозиционные партии осудить давление властей, а также обратились к послам зарубежных стран. Их пригласили лично присутствовать на митинге, чтобы убедиться в его мирном характере.

Недавно Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила о проведении обысков по делу о незаконном финансировании политической партии "Шор", задержано восемь человек. До этого партия объявила о том, что 19 февраля возобновятся протесты против роста цен и коммунальных тарифов.