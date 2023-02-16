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16 февраля, 14:46

В Молдавии утвердили правительство во главе с новым премьер-министром

Парламент Молдавии утвердил правительство Дорина Речана

<p>Дорин Речан. Обложка © ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU</p>

Дорин Речан. Обложка © ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU

Молдавский парламент одобрил программу и состав нового правительства во главе с Дорином Речаном, кандидатуру которого на этот пост предложила президент Майя Санду.

"Парламент одобрил кандидатуру премьер-министра и программу нового правительства. За проголосовали 62 депутата", — заявил председатель законодательного органа Игорь Гросу.

Кабинет поддержала проевропейская Партия действия и солидарности. При этом лидеры оппозиционного Блока коммунистов и социалистов и партии "Шор" не голосовали.

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Как рассказывал Лайф, молдавское правительство во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей решило уйти в отставку. В связи с этим глава республики Майя Санду выдвинула на этот пост секретаря Совбеза страны Дорина Речана. Политолог рассказал, стоит ли ждать изменения курса политики Молдавии с новым премьером.

Николь Вербер
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