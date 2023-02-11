Политолог рассказал, стоит ли ждать изменения курса политики Молдавии с новым премьером
Эксперт Солонников: На пост премьера Молдавии назначат новую куклу, но с другой фамилией
На должность премьер-министра Молдавии назначат другую "куклу", отставка правительства вряд ли что-то изменит в политике страны. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников.
По его словам, в Молдавии хотят найти ответственного за массовые протесты, резкое ухудшение жизни граждан, падение доходов домохозяйств — и явно это будет не президент Майя Санду. Невиновен в этом и её курс переориентации республики с евразийского вектора на жёсткий западно-либеральный. Хотя серьёзных изменений в руководстве Молдавии не будет, считает политолог. Так, одного премьера заменят другим, которого утвердят депутаты.
"Была одна фамилия, кукла, которая играла в театре марионеток, сейчас будет кукла с другой фамилией. Всё точно так же. Если бы речь шла о досрочных выборах и о новом составе парламента, тогда <...> можно было бы говорить о том, что будет новая коалиция, будет новое большинство, которое начнёт проводить новый курс", — рассказал Солонников.
Напомним, накануне Правительство Молдавии во главе с премьером Натальей Гаврилицей приняло решение уйти в отставку. Глава кабмина занимала эту должность с августа 2021 года.
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU