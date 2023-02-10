Санду выдвинула секретаря Совбеза Молдавии Дорина Речана на пост премьер-министра

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула на пост нового премьер-министра кандидатуру секретаря Совбеза страны Дорина Речана. Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга по итогам консультаций с лидерами парламентских фракций.

"Кандидатом на пост премьер-министра выдвинут Дорин Речан", — сказала она.

Согласно законодательству республики, в течение следующих двух недель Речан обязан представить на утверждение Парламента состав и программу нового кабинета министров.