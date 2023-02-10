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10 февраля, 14:19

Санду выдвинула секретаря Совбеза Молдавии Дорина Речана на пост премьер-министра

<p>Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dorin Recean</p>

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dorin Recean

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула на пост нового премьер-министра кандидатуру секретаря Совбеза страны Дорина Речана. Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга по итогам консультаций с лидерами парламентских фракций.

"Кандидатом на пост премьер-министра выдвинут Дорин Речан", сказала она.

Согласно законодательству республики, в течение следующих двух недель Речан обязан представить на утверждение Парламента состав и программу нового кабинета министров.

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Напомним, сегодня свой пост покинула премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, что, согласно закону, повлекло отставку всего правительства страны. По её словам, ушедший кабмин не сдал молдавские национальные интересы перед "энергетическим шантажом".

Матвей Константинов
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