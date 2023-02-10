Правительство Молдавии во главе с премьером Гаврилицей уходит в отставку
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Обложка © ТАСС / EPA / RADEK PIETRUSZKA
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица покидает пост. Согласно конституции страны, данное решение означает отставку всего кабинета министров страны. Об этом она сообщила в ходе брифинга, её слова приводит портал publika.md.
"После полутора лет работы в правительстве пришло время объявить о моей отставке. Мы пришли к власти в кризисном правительстве и проводили политику развития, борьбы с коррупцией и интеграции в ЕС. Мы сразу столкнулись с энергетическим шантажом, и они думали, что мы сдадимся, что мы поступим, как предыдущие правительства, которые предали национальные интересы, но это было не так", — заявила она.
Слухи о том, что Гаврилица покинет пост, появились на этой неделе. Напомним, она вступила в должность в августе 2021 года. До этого она трудилась министром финансов.
В ноябре прошлого года молдавский кабмин покинул министр экономики Молдавии Сергей Гайбу. Как тогда сообщила Наталья Гаврилица, предполагалось, что перестановка в кадрах молдавского кабмина необходима для его более эффективной работы.