Правительство Молдавии во главе с премьером Гаврилицей уходит в отставку

"После полутора лет работы в правительстве пришло время объявить о моей отставке. Мы пришли к власти в кризисном правительстве и проводили политику развития, борьбы с коррупцией и интеграции в ЕС. Мы сразу столкнулись с энергетическим шантажом, и они думали, что мы сдадимся, что мы поступим, как предыдущие правительства, которые предали национальные интересы, но это было не так", — заявила она.