Красносельский: "Закон о сепаратизме" в Молдавии определил приднестровцев преступниками

Принятый Парламентом Молдавии "закон о сепаратизме" определяет всех жителей Приднестровья как преступников. Об этом заявил президент республики Вадим Красносельский.

"Есть вот четыре признака геноцида. Есть первый признак. <...> Это постановка народа, проживающего на территории, вне рамок своего правового поля. "Закон о сепаратизме" как раз поставил всех граждан Приднестровья в правовое поле. В кавычках, наконец-то, правовое поле Молдовы, назвав всех преступниками, понимаете", — приводит его слова телеканал "Первый Приднестровский".