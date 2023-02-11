Красносельский: "Закон о сепаратизме" в Молдавии определил приднестровцев преступниками
Принятый Парламентом Молдавии "закон о сепаратизме" определяет всех жителей Приднестровья как преступников. Об этом заявил президент республики Вадим Красносельский.
"Есть вот четыре признака геноцида. Есть первый признак. <...> Это постановка народа, проживающего на территории, вне рамок своего правового поля. "Закон о сепаратизме" как раз поставил всех граждан Приднестровья в правовое поле. В кавычках, наконец-то, правовое поле Молдовы, назвав всех преступниками, понимаете", — приводит его слова телеканал "Первый Приднестровский".
Как отметил Красносельский, власти Молдавии и раньше хотели назвать приднестровцев преступниками "вне закона, по беспределу", а теперь есть нормативно-правовой акт. Согласно этому документу, любой гражданин Молдавии может быть привлечён к уголовной ответственности по его физическому, юридическому отношению к Приднестровью.
Ранее Правительство Молдавии во главе с премьером Натальей Гаврилицей приняло решение уйти в отставку. Глава кабмина занимала эту должность с августа 2021 года. На пост премьера Майа Санду выдвинула секретаря Совбеза Молдавии Дорина Речана. Политолог рассказал, стоит ли ждать изменения курса политики Молдавии с новым премьером.