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18 февраля, 13:36

Санду заявила, что РФ ведёт гибридную войну против Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Москва ведёт гибридную войну против страны. По её мнению, РФ якобы оплатила протесты с целью свержения правительства. Об этом глава государства сказала в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия ведёт гибридную войну против Молдавии, у нас есть много примеров. [Российские власти] оплатили протесты, чтобы свергнуть законно избранное правительство. Они пытаются привезти людей из-за пределов государства, чтобы организовать насильственные протесты и переговоры по проведению парламентских выборов", — отметила она.

Президент добавила, что власти Молдавии борются с дезинформацией и пропагандой. Санду также рассказала о большом числе кибератак и ложных сообщений о бомбах. По её мнению, они дестабилизируют общество и направлены на приведение к власти пророссийского кабмина.

Президент Молдавии Санду заявила об отсутствии угрозы военного вторжения в республику

Президент Молдавии Санду заявила об отсутствии угрозы военного вторжения в республику

Лайф напоминает, что молдавский парламент ранее одобрил программу и состав нового правительства. Его возглавил Дорин Речан, кандидатуру которого на этот пост предложила Санду. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, новый кабмин вряд ли изменит политику в отношении России.

Обложка ©

Wikipedia / European People's Party

Никита Осипов
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