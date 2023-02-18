Санду заявила, что РФ ведёт гибридную войну против Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Москва ведёт гибридную войну против страны. По её мнению, РФ якобы оплатила протесты с целью свержения правительства. Об этом глава государства сказала в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия ведёт гибридную войну против Молдавии, у нас есть много примеров. [Российские власти] оплатили протесты, чтобы свергнуть законно избранное правительство. Они пытаются привезти людей из-за пределов государства, чтобы организовать насильственные протесты и переговоры по проведению парламентских выборов", — отметила она.

Президент добавила, что власти Молдавии борются с дезинформацией и пропагандой. Санду также рассказала о большом числе кибератак и ложных сообщений о бомбах. По её мнению, они дестабилизируют общество и направлены на приведение к власти пророссийского кабмина.