Захарова: Новое правительство в Молдавии вряд ли изменит политику в отношении РФ

После формирования нового правительства в Молдавии Россия остаётся открытой к конструктивному сотрудничеству с этой страной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она предположила, что политика Кишинёва относительно Российской Федерации вряд ли изменится, поскольку изменения кабинета министров носят "косметический характер".

"Если посмотреть на новый состав молдавского кабинета министров, то станет понятно, что изменения в нём носят скорее косметический характер. Из 15 его членов 11 сохранили свои посты. Поэтому, к сожалению, курс Кишинёва в отношении России вряд ли изменится", — указала она.

Захарова подчеркнула, что Россия готова к прагматичному двустороннему диалогу с Молдавией на благо граждан обеих стран.