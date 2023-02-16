Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 февраля, 21:08

Президент Молдавии Санду заявила об отсутствии угрозы военного вторжения в республику

Молдавии не угрожает военное вторжение, заявила президент республики Майя Санду в интервью румынскому телеканалу TVR-1.

"На данный момент прямой угрозы военного вторжения нет. Этим мы обязаны Украине", ответила Санду на вопрос ведущего.

Санду заявила, что в Молдавии готовились попытки изменить конституционный строй

Санду заявила, что в Молдавии готовились попытки изменить конституционный строй

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал Майе Санду "план России", который направлен на дестабилизацию обстановки в Молдавии. Политолог Владимир Брутер назвал подобные "планы" фейком и объяснил, что он был направлен для поддержания всех в тонусе.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Майя Санду
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров