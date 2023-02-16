Президент Молдавии Санду заявила об отсутствии угрозы военного вторжения в республику
Молдавии не угрожает военное вторжение, заявила президент республики Майя Санду в интервью румынскому телеканалу TVR-1.
"На данный момент прямой угрозы военного вторжения нет. Этим мы обязаны Украине", — ответила Санду на вопрос ведущего.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал Майе Санду "план России", который направлен на дестабилизацию обстановки в Молдавии. Политолог Владимир Брутер назвал подобные "планы" фейком и объяснил, что он был направлен для поддержания всех в тонусе.
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