Президент Молдавии Санду заявила об отсутствии угрозы военного вторжения в республику

Молдавии не угрожает военное вторжение, заявила президент республики Майя Санду в интервью румынскому телеканалу TVR-1.

"На данный момент прямой угрозы военного вторжения нет. Этим мы обязаны Украине", — ответила Санду на вопрос ведущего.