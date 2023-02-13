Санду заявила, что в Молдавии готовились попытки изменить конституционный строй

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменить действующий конституционный строй, в связи с чем она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности.

"В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя. Документы, полученные от наших украинских партнёров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации", — заявила Санду в ходе брифинга.