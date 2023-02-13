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13 февраля, 12:10

Санду заявила, что в Молдавии готовились попытки изменить конституционный строй

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменить действующий конституционный строй, в связи с чем она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности.

"В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя. Документы, полученные от наших украинских партнёров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации", — заявила Санду в ходе брифинга.

По словам молдавского лидера, план включает в себя действия с "привлечением диверсантов с военной подготовкой", которые будут атаковать некоторые государственные учреждения. В этом Санду обвинила ряд оппозиционных партий страны, в том числе и "Шор".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал Майе Санду "план России", который направлен на дестабилизацию обстановки в Молдавии.

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ТАСС / AP / Gian Ehrenzeller

Артур Белкин
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