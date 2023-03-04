Поездка Байдена к Зеленскому привела к неожиданным последствиям в США

Недавний визит президента США Джо Байдена на Украину не повлиял на мнение американцев, которые выступают против помощи Киеву. Как пишет New York Post, на данный момент менее трети респондентов считают, что Вашингтон должен иметь "главную" роль в вооружённом конфликте.

"Результаты опроса Центра исследования общественных отношений NORC показали, что поддержка американцами "главной" роли США в конфликте упала с 32% в прошлом году до всего 26% в этом. Лишь 48% американцев по-прежнему поддерживают поставки американского оружия по сравнению с 60% ранее", — говорится в материале.

Также выросло и число считающих, что США уже сделали слишком много, — с 7% в 2022 году до 26% в феврале 2023 года. Подобного мнения придерживаются и читатели Fox News: 46% высказались за установление временных рамок для помощи Киеву, а некоторые республиканцы и вовсе выступают за её полное прекращение.

"Когда пали башни-близнецы, людей не надо было ни в чём убеждать. Но, когда президент Украины появляется на "Грэмми" и выглядит более расслабленным и отдохнувшим, чем 95% представителей рабочего класса США, люди справедливо задаются вопросом, должны ли они тратить свои деньги. Люди устали от конфликтов и устали жить в долг. Пусть Европа сама разбирается", — написал юзер.

"Россия не представляет угрозы "мировому порядку". Фактически вмешательство режима Байдена в конфликты, не имеющие ничего общего с национальной безопасностью США, может оказаться самой большой угрозой для мирового порядка", — добавил другой.

"Нет никаких объективных причин для того, чтобы ставить крест на будущем Америки ради помощи иностранной державе", — отметил третий.