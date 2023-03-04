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4 марта, 14:07

"Он не блефует": В США напомнили, что у Путина слова по СВО не расходятся с делом

Американский разведчик Риттер напомнил, что Путин всегда открыто говорил о целях СВО

Президент России Владимир Путин не скрывает своих целей на Украине и прямо говорит о планах. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"У кого-то есть вопросы? Ответы находятся на поверхности — в словах президента. Вот, что я хочу сказать о Путине. Он не блефует, если он что-то говорит, то он это делает", пояснил Риттер.

Он выразил уверенность, что Путин обязательно достигнет цели по освобождению Донбасса, а затем создаст там все социальные и экономические условия для благополучной жизни населения. Риттер объяснил, что Запад поставляет вооружение Киеву, поэтому российский лидер "будет защищать людей и не позволит, чтобы это оружие находилось рядом с границей страны".

Американец добавил, что уже и сами украинцы, и лидеры западных стран осознают невозможность победить Россию, при этом НАТО не сможет помочь ВСУ переломить ход боевых действий.

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Напомним, Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что спецоперация была начата Россией, чтобы защитить население Донбасса, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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