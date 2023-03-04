Президент России Владимир Путин не скрывает своих целей на Украине и прямо говорит о планах. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"У кого-то есть вопросы? Ответы находятся на поверхности, в словах президента. Вот, что я хочу сказать о Путине. Он не блефует, если он что-то говорит, то он это делает", — пояснил Риттер.

Он выразил уверенность, что Путин обязательно достигнет целей по освобождению Донбасса, а затем создаст там все социальные и экономические условия для благополучной жизни населения. Риттер объяснил, что Запад поставляет вооружение Киеву, поэтому российский лидер "будет защищать людей и не позволит, чтобы это оружие находилось рядом с границей страны".

Американец добавил, что уже и сами украинцы, и лидеры западных стран осознают невозможность победы над Россией, при этом НАТО не сможет помочь ВСУ переломить ход боевых действий.