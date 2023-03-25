Пушилин заявил, что Запад подталкивает Украину к контрнаступлению

Запад во главе с США подталкивает власти Украины к началу контрнаступления. Такое мнение выразил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что западным странам "нужны победы".

"Мы видим, что Запад, в частности Америка, подталкивает сейчас киевский режим на то, чтобы они шли в контрнаступление", — рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам врио главы региона, западным странам нужны победы и хоть какое-то оправдание вливанию огромного количества как финансовых, так и материально-технических средств на Украину.