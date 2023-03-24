Зеленский в истеричной форме потребовал от Запада поставок оружия Украине

Украинский президент Владимир Зеленский резко и эмоционально выступил на саммите ЕС, потребовав немедленных поставок оружия. Об этом рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.

Близкие к дипломатам журналисты рассказали, что президент Украины выступал в окружении военных, а его речь они назвали очень эмоциональной. Зеленский заявил, что, если военная помощь не поступит немедленно, потом "будет просто некому" её поставлять.

"То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована", — сказала ван Денски, указав, что кадров с его выступлением у неё не оказалось.

Позднее Зеленский опубликовал видеообращение, посвящённое саммиту ЕС, но там он был один в вагоне поезда. Журналистка предположила, что эмоциональная речь в Сети не появится, ведь там украинский лидер высказывался в очень резкой форме.