Азаров уличил Зеленского в намерении уничтожить генетический код украинцев
Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский уничтожает генетический код украинцев
Лидер Украины Владимир Зеленский совместно с соратниками из партии "Слуга народа" пытается уничтожить генетический код украинцев, навязывая им неизвестные праздники. Такое мнение высказал экс-премьер Незалежной Николай Азаров в социальной сети.
"Зеленский уничтожает генетический код украинцев. В "Слуге народа" предлагают ввести новые праздники — День вишни и День мира, сделав их выходными, переименовать 8 Марта, отменить выходные на День Победы 9 мая, оставить выходным Рождество 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днём", — заявил Азаров.
Напомним, на днях партия "Слуга народа" разработала новую концепцию праздников, которые будут официально отмечаться в стране. Так, партийцы предлагают переименовать 8 Марта, отменить выходные на День Победы, перенести Рождество на 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днём. Вместо Международного женского дня на Украине хотят праздновать День весны — гендерно-нейтральный праздник, который окончательно покончит с советским прошлым.
Getty Images / Chip Somodevilla