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22 марта, 08:44

Азаров уличил Зеленского в намерении уничтожить генетический код украинцев

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский уничтожает генетический код украинцев

Лидер Украины Владимир Зеленский совместно с соратниками из партии "Слуга народа" пытается уничтожить генетический код украинцев, навязывая им неизвестные праздники. Такое мнение высказал экс-премьер Незалежной Николай Азаров в социальной сети.

"Зеленский уничтожает генетический код украинцев. В "Слуге народа" предлагают ввести новые праздники — День вишни и День мира, сделав их выходными, переименовать 8 Марта, отменить выходные на День Победы 9 мая, оставить выходным Рождество 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днём", — заявил Азаров.

На Украине потребовали оставить 9 Мая официальным праздником

На Украине потребовали оставить 9 Мая официальным праздником

Напомним, на днях партия "Слуга народа" разработала новую концепцию праздников, которые будут официально отмечаться в стране. Так, партийцы предлагают переименовать 8 Марта, отменить выходные на День Победы, перенести Рождество на 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днём. Вместо Международного женского дня на Украине хотят праздновать День весны — гендерно-нейтральный праздник, который окончательно покончит с советским прошлым.

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Getty Images / Chip Somodevilla

Оксана Попова
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