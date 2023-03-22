Азаров уличил Зеленского в намерении уничтожить генетический код украинцев

Лидер Украины Владимир Зеленский совместно с соратниками из партии "Слуга народа" пытается уничтожить генетический код украинцев, навязывая им неизвестные праздники. Такое мнение высказал экс-премьер Незалежной Николай Азаров в социальной сети.

"Зеленский уничтожает генетический код украинцев. В "Слуге народа" предлагают ввести новые праздники — День вишни и День мира, сделав их выходными, переименовать 8 Марта, отменить выходные на День Победы 9 мая, оставить выходным Рождество 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днём", — заявил Азаров.