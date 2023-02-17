Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 07:17

На Украине потребовали оставить 9 Мая официальным праздником

На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование Дня Победы

Петиция с просьбой не отменять празднование Дня Победы, оставить 9 Мая официальным праздником внесена на официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского.

"Отмена празднования 9 Мая на Украине — ещё одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти. Этого нельзя допустить! На основании вышеизложенного 9 Мая на Украине считать официальным праздником и нерабочим днём!" — говорится в тексте петиции.

Там также напомнили о гибели ветеранов, работников тыла, о жертвах концлагерей, после них осталась память о тяжёлых боях, упорном труде и Великой Победе. Петиция зарегистрирована 16 февраля. К настоящему моменту её подписали 84 человека, для рассмотрения Зеленским она должна набрать 25 тысяч голосов.

Отмену "советских" праздников на Украине объяснили реализацией проекта "Анти-Россия"

Отмену "советских" праздников на Украине объяснили реализацией проекта "Анти-Россия"

Напомним, 14 февраля в Раде предложили отменить 8 Марта, Первомай и День Победы. При этом депутаты выступили за введение новых праздников, в том числе Дня украинки.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA / Anatolii Stepanov

Светлана Оперук
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров