На Украине потребовали оставить 9 Мая официальным праздником

Петиция с просьбой не отменять празднование Дня Победы, оставить 9 Мая официальным праздником внесена на официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского.

"Отмена празднования 9 Мая на Украине — ещё одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти. Этого нельзя допустить! На основании вышеизложенного 9 Мая на Украине считать официальным праздником и нерабочим днём!" — говорится в тексте петиции.

Там также напомнили о гибели ветеранов, работников тыла, о жертвах концлагерей, после них осталась память о тяжёлых боях, упорном труде и Великой Победе. Петиция зарегистрирована 16 февраля. К настоящему моменту её подписали 84 человека, для рассмотрения Зеленским она должна набрать 25 тысяч голосов.