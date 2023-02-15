Отмену "советских" праздников на Украине объяснили реализацией проекта "Анти-Россия"

Власти Украины хотят отменить праздники, которые в их стране отмечались десятилетиями, чтобы ещё больше отдалиться от России. Об этом телеканалу "360" рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Эксперт убеждён, что именно из-за антироссийской позиции Киева происходит "уничтожение общей памяти", а под раздачу попадают 8 Марта и 9 Мая.

"Проект "Анти-Россия" должен реализовываться во всех вариантах. В первую очередь это стирание памятных дат, которые могли бы быть восприняты и украинским, и российским народом как даты единения", — пояснил он.