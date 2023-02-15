Отмену "советских" праздников на Украине объяснили реализацией проекта "Анти-Россия"
Политолог Подлесный: На Украине отменяют 8 Марта и 9 Мая, чтобы ещё больше отдалиться от России
Власти Украины хотят отменить праздники, которые в их стране отмечались десятилетиями, чтобы ещё больше отдалиться от России. Об этом телеканалу "360" рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.
Эксперт убеждён, что именно из-за антироссийской позиции Киева происходит "уничтожение общей памяти", а под раздачу попадают 8 Марта и 9 Мая.
"Проект "Анти-Россия" должен реализовываться во всех вариантах. В первую очередь это стирание памятных дат, которые могли бы быть восприняты и украинским, и российским народом как даты единения", — пояснил он.
Как уже писал Лайф, на Украине не останавливаются на отмене русской культуры и идут дальше. Теперь взялись и за советские праздники. Там предложили отменить Первомай, День Победы и 8 Марта. Вместо последнего хотят ввести новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины.
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