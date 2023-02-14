В Госдуме предрекли разочарование украинок в случае отмены 8 Марта

Вряд ли украинские женщины позитивно воспримут предложение Верховной рады об отмене 8 Марта. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов.

"Ничего неожидаемого не происходит: Украина подобную политику ведёт давно, ещё до 2014 года, когда вручались награды, когда героизировались отдельные исторические личности, когда переименовывались улицы, когда переписывались учебники истории, когда демонтировались памятные таблички и разрушались памятники", — отметил он.

По его мнению, к такому нужно относиться совершенно спокойно. Украинские политики уже делали это раньше, а в будущем будут лишь продолжать усиливать подобную работу. При этом, наращивая свой политический капитал, они забывают о том, что 9 Мая ещё с советских времён — святой праздник в том числе и для граждан Украины, которые являются детьми войны, живыми свидетелями и участниками войны.

"Они прежде всего унижают и оскорбляют их!" — подчеркнул депутат.

Что касается 8 Марта, это исторический Международный женский день. И если они думают, что, отменив этот праздник, навредят России, то сильно ошибаются, отметил Нилов. Прежде всего это делается во вред своим же гражданам, для которых этот праздник имеет определённое значение. При этом не исключено, что 8 Марта останется, ведь, с одной стороны, праздник носит политическое значение, а с другой — имеет определённые исторические корни и предысторию.

"Всё-таки те женщины, которые выросли на этом празднике, которые привыкли к нему, они, исходя из политических каких-то объяснений, вряд ли позитивно воспримут [отмену]. Поэтому, я думаю, что к 8 Марта отношение особое. 1 Мая понятно, пытаются День Победы смазать и скорректировать, переписать, перегрузить ментально. А что касается 8 Марта, ситуация другая, поэтому не думаю, что пойдут на этот шаг", — пояснил собеседник Лайфа.