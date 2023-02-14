В Раде предложили отменить три советских праздника и ввести День украинки
На Украине захотели отменить 8 Марта, Первомай и День Победы
На Украине хотят отменить 8 Марта, День труда и День Победы. С таким предложением выступили парламентарии Оксана Савчук (избиралась от "Свободы"), ряд депутатов от "Голоса", в том числе Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, и депутат "Слуги народа" Ростислав Тистык. Об этом пишет "Политика страны".
Так, вместо 8 Марта хотят ввести новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины. Отмечаться он будет 25 февраля, в честь дня рождения Леси Украинки. Также выходным днём предлагается сделать 9 марта — день рождения Тараса Шевченко.
Кроме того, под отмену попали 1 Мая и День Победы. Согласно законопроекту, украинцы будут отмечать только День памяти и примирения 8 мая. Также в честь Дня матери предлагается сделать выходным второе воскресенье мая.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине в ходе "дерусификации" библиотек было уничтожено одиннадцать миллионов книг на русском языке. Кроме того, были списаны произведения авторов, которые выступили с поддержкой российской специальной военной операции.
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