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14 февраля, 09:37

В Раде предложили отменить три советских праздника и ввести День украинки

На Украине захотели отменить 8 Марта, Первомай и День Победы

На Украине хотят отменить 8 Марта, День труда и День Победы. С таким предложением выступили парламентарии Оксана Савчук (избиралась от "Свободы"), ряд депутатов от "Голоса", в том числе Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, и депутат "Слуги народа" Ростислав Тистык. Об этом пишет "Политика страны".

Так, вместо 8 Марта хотят ввести новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины. Отмечаться он будет 25 февраля, в честь дня рождения Леси Украинки. Также выходным днём предлагается сделать 9 марта — день рождения Тараса Шевченко.

Кроме того, под отмену попали 1 Мая и День Победы. Согласно законопроекту, украинцы будут отмечать только День памяти и примирения 8 мая. Также в честь Дня матери предлагается сделать выходным второе воскресенье мая.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Украине в ходе "дерусификации" библиотек было уничтожено одиннадцать миллионов книг на русском языке. Кроме того, были списаны произведения авторов, которые выступили с поддержкой российской специальной военной операции.

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Getty Images / Jeff J Mitchell

Николь Вербер
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