В Госдуме придумали, как россиянам забыть о Дне святого Валентина

В скором будущем празднование Дня святого Валентина в России постепенно сойдёт на нет. Ему на смену придёт День Петра и Февронии (семьи, любви и верности), который отмечается 8 июля. Об этом заявила первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Она объяснила, что День Петра и Февронии религиозный и "немного постноватый" праздник. Если бы в этот день, например, как на Ивана Купалу, можно было бы водить хороводы и прыгать через костры, то было бы веселее, и его праздновали "не с такими проквашенными лицами". По мнению депутата, молодёжи хочется веселиться, безобразничать и хулиганить, в этом и прелесть Дня Валентина. Однако она уверена, что День Петра и Февронии всё равно приживётся.

"Делать ничего не надо, оно (празднование Дня Валентина. — Прим. Лайфа) само отомрёт. <...> Праздник (День Петра и Февронии. — Прим. Лайфа) новенький совсем, молоденький. День России тоже сначала никак не мог прижиться. Но прижился. Время нужно. Привыкнут, что есть такой праздник. И атрибуты надо придумывать", — приводит её слова Ura.ru.

Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев поддержал коллегу, отметив, что Дню Петра и Февронии действительно нужна запоминающаяся атрибутика, например, в виде тех же валентинок.

"Нужно подумать об этом. Очень хорошая идея. Прекрасный праздник. Надо об этом рассказывать. Если бы СМИ чаще говорили о празднике Петра и Февронии, то и люди бы больше о нём знали. Хотя дарить любовь нужно каждый день. И в праздник Петра и Февронии, и в День святого Валентина", — добавил он.