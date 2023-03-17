На Украине определились с датой празднования "Дня победы над Россией"
Украинская партия "Слуга народа" придумала праздник, который должен отмечаться "после победы над Россией"
Партия "Слуга народа", чьим идейным лидером является украинский президент Владимир Зеленский, разработала новую концепцию праздников, которые будут официально отмечаться в стране. С документом ознакомились журналисты издания "Страна.ua".
Соратники Зеленского предлагают переименовать 8 Марта, отменить выходные на День Победы, перенести Рождество на 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днём. Вместо Международного женского дня на Украине хотят праздновать День весны — гендерно-нейтральный праздник, который окончательно покончит с советским прошлым. 6 июня предлагается праздновать День цветения украинской вишни, а 21 сентября украинские парламентарии намерены отвести под празднование Дня мира, который по задумке "слуг народа" должен ассоциироваться у граждан с "победой над Россией".
Почему была избрана именно эта дата, украинские депутаты не поясняют. Вероятно, в Киеве решили взять за основу День всеобщего прекращения огня и отказа от насилия, учреждённый ООН в 1981 году. Каждый год мероприятия ООН, посвящённые этому празднику, традиционно начинаются с церемонии у Колокола мира в штаб-квартире в Нью-Йорке. Сначала звучит обращение генерального секретаря ООН, после которого он ударяет в колокол, затем после минуты молчания с обращением выступает председатель Совета Безопасности ООН.
Как уже писал Лайф, на Украине не останавливаются на отмене русской культуры и идут дальше. Теперь взялись и за советские праздники. Там предложили отменить Первомай, День Победы и 8 Марта. Однако такие новшества нравятся не всем. На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование Дня Победы.
Getty Images / STR