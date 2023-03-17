На Украине определились с датой празднования "Дня победы над Россией"

Партия "Слуга народа", чьим идейным лидером является украинский президент Владимир Зеленский, разработала новую концепцию праздников, которые будут официально отмечаться в стране. С документом ознакомились журналисты издания "Страна.ua".

Соратники Зеленского предлагают переименовать 8 Марта, отменить выходные на День Победы, перенести Рождество на 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днём. Вместо Международного женского дня на Украине хотят праздновать День весны — гендерно-нейтральный праздник, который окончательно покончит с советским прошлым. 6 июня предлагается праздновать День цветения украинской вишни, а 21 сентября украинские парламентарии намерены отвести под празднование Дня мира, который по задумке "слуг народа" должен ассоциироваться у граждан с "победой над Россией".

Почему была избрана именно эта дата, украинские депутаты не поясняют. Вероятно, в Киеве решили взять за основу День всеобщего прекращения огня и отказа от насилия, учреждённый ООН в 1981 году. Каждый год мероприятия ООН, посвящённые этому празднику, традиционно начинаются с церемонии у Колокола мира в штаб-квартире в Нью-Йорке. Сначала звучит обращение генерального секретаря ООН, после которого он ударяет в колокол, затем после минуты молчания с обращением выступает председатель Совета Безопасности ООН.