Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска высокоточных боеприпасов для обеспечения ВС РФ
В России кратно выросло число выпускаемых для обеспечения российских войск высокоточных средств поражения. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"На этой неделе мной проверено выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса по выпуску боеприпасов. За счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно", — отметил он во время совещания по вопросам обеспечения боеприпасами в штабе объединённой группировки российских войск.
Шойгу подчеркнул, что объёмы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены и принимаются меры по их наращиванию. Он добавил, что речь идёт об обычных и высокоточных средствах поражения. Министр указал, что это позволяет выполнить задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в соответствии с планом проведения СВО.
Ранее Лайф рассказывал, что Шойгу поставил перед руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Кировской и Челябинской областях задачи по дальнейшему наращиванию производства продукции.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ