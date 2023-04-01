Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска высокоточных боеприпасов для обеспечения ВС РФ

В России кратно выросло число выпускаемых для обеспечения российских войск высокоточных средств поражения. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На этой неделе мной проверено выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса по выпуску боеприпасов. За счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно", — отметил он во время совещания по вопросам обеспечения боеприпасами в штабе объединённой группировки российских войск.

Шойгу подчеркнул, что объёмы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены и принимаются меры по их наращиванию. Он добавил, что речь идёт об обычных и высокоточных средствах поражения. Министр указал, что это позволяет выполнить задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в соответствии с планом проведения СВО.