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Регион
Опубликовано 1 апреля 2023, 07:58
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Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска высокоточных боеприпасов для обеспечения ВС РФ

В России кратно выросло число выпускаемых для обеспечения российских войск высокоточных средств поражения. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На этой неделе мной проверено выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса по выпуску боеприпасов. За счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно", — отметил он во время совещания по вопросам обеспечения боеприпасами в штабе объединённой группировки российских войск.

Шойгу подчеркнул, что объёмы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены и принимаются меры по их наращиванию. Он добавил, что речь идёт об обычных и высокоточных средствах поражения. Министр указал, что это позволяет выполнить задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в соответствии с планом проведения СВО.

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Ранее Лайф рассказывал, что Шойгу поставил перед руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Кировской и Челябинской областях задачи по дальнейшему наращиванию производства продукции.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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