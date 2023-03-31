Войска РФ уничтожили более 100 военных ВСУ на двух направлениях
ВС РФ уничтожили до 85 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооружённые силы РФ за последние сутки уничтожили более 100 украинских военных на двух направлениях: до 85 человек на Краснолиманском и до 30 на Херсонском. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — сказал он.
За сутки ВСУ потеряли здесь до 85 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицу Д-20 и самоходную артустановку "Гвоздика".
Ещё до 30 украинских военных было уничтожено на Херсонском направлении. Также противник потерял 16 автомобилей и самоходную гаубицу "Акация".
А накануне украинская армия вновь понесла огромные потери на одном из самых кровавых направлений СВО: по данным Минобороны РФ, за день на Донецком направлении противник лишился более 340 человек, включая наёмников.
Vk.com / Минобороны России