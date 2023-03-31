Войска РФ уничтожили более 100 военных ВСУ на двух направлениях

Вооружённые силы РФ за последние сутки уничтожили более 100 украинских военных на двух направлениях: до 85 человек на Краснолиманском и до 30 на Херсонском. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — сказал он.

За сутки ВСУ потеряли здесь до 85 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицу Д-20 и самоходную артустановку "Гвоздика".

Ещё до 30 украинских военных было уничтожено на Херсонском направлении. Также противник потерял 16 автомобилей и самоходную гаубицу "Акация".