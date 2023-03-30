Пушилин заверил в скором освобождении Артёмовска
Пушилин заверил, что освобождение Артёмовска российскими военными не растянется надолго
Российские военные контролируют около 70% территории Артёмовска (украинское название — Бахмут), и его освобождение надолго не затянется. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Кроме того, он подчеркнул, что приказа сдавать город от киевских властей по-прежнему не поступает.
"Артёмовск продолжает освобождаться, подразделения ЧВК "Вагнер" работают с нескольких направлений. Противник перебрасывает, во многих случаях уже пытается перебрасывать, дополнительные резервы. Приказа сдавать город со стороны украинского режима не поступает", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В этой связи продолжает увеличиваться количество погибших со стороны ВСУ, продолжил он. Также Пушилин напомнил, что по меньшей мере 70% территории города контролируется российскими подразделениями, а полное освобождение надолго не затянется.
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что битва за Артёмовск практически уничтожила Вооружённые силы Украины. В Кремле восхитились российскими военными, которые проявляют чудеса героизма в боях на этом участке фронта.
t.me / Минобороны России