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Опубликовано 30 марта 2023, 19:19
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Пушилин заверил в скором освобождении Артёмовска

Пушилин заверил, что освобождение Артёмовска российскими военными не растянется надолго

Российские военные контролируют около 70% территории Артёмовска (украинское название — Бахмут), и его освобождение надолго не затянется. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Кроме того, он подчеркнул, что приказа сдавать город от киевских властей по-прежнему не поступает.

"Артёмовск продолжает освобождаться, подразделения ЧВК "Вагнер" работают с нескольких направлений. Противник перебрасывает, во многих случаях уже пытается перебрасывать, дополнительные резервы. Приказа сдавать город со стороны украинского режима не поступает", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин: Скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артёмовска
Пушилин: Скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артёмовска

В этой связи продолжает увеличиваться количество погибших со стороны ВСУ, продолжил он. Также Пушилин напомнил, что по меньшей мере 70% территории города контролируется российскими подразделениями, а полное освобождение надолго не затянется.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что битва за Артёмовск практически уничтожила Вооружённые силы Украины. В Кремле восхитились российскими военными, которые проявляют чудеса героизма в боях на этом участке фронта.

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t.me / Минобороны России

Оксана Попова
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