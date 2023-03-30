Пушилин заверил в скором освобождении Артёмовска

Российские военные контролируют около 70% территории Артёмовска (украинское название — Бахмут), и его освобождение надолго не затянется. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Кроме того, он подчеркнул, что приказа сдавать город от киевских властей по-прежнему не поступает.

"Артёмовск продолжает освобождаться, подразделения ЧВК "Вагнер" работают с нескольких направлений. Противник перебрасывает, во многих случаях уже пытается перебрасывать, дополнительные резервы. Приказа сдавать город со стороны украинского режима не поступает", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".