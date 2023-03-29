Песков: Российские военные проявляют чудеса героизма в ожесточённых боях под Артёмовском

Российские военные проявляют чудеса героизма в боях под Артёмовском, Кремль желает им успеха. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция продолжается. <…> Мы знаем, что идут ожесточённые бои за Артёмовск. Наши [бойцы] проявляют чудеса героизма, мы желаем им успехов", — отметил представитель Кремля на брифинге.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном давлении на него со стороны граждан в случае потери Артёмовска Песков заявил, что "киевский режим сам расставляет свои приоритеты".