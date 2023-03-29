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Регион
Опубликовано 29 марта 2023, 10:15
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Песков: Российские военные проявляют чудеса героизма в ожесточённых боях под Артёмовском

Российские военные проявляют чудеса героизма в боях под Артёмовском, Кремль желает им успеха. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция продолжается. <…> Мы знаем, что идут ожесточённые бои за Артёмовск. Наши [бойцы] проявляют чудеса героизма, мы желаем им успехов", — отметил представитель Кремля на брифинге.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном давлении на него со стороны граждан в случае потери Артёмовска Песков заявил, что "киевский режим сам расставляет свои приоритеты".

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Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский раскрыл трагическую ошибку Киева в ситуации с Артёмовском. Также дипломат отметил, что Россия бережёт не только живую силу, но и местных жителей, поэтому при наступлении в Донбассе не применяет всей своей мощи. Тем временем, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские силы почти полностью зачистили промзону на территории завода в Артёмовске.

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VK / Минобороны России

Александр Юнашев
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