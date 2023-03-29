Песков: Российские военные проявляют чудеса героизма в ожесточённых боях под Артёмовском
Российские военные проявляют чудеса героизма в боях под Артёмовском, Кремль желает им успеха. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция продолжается. <…> Мы знаем, что идут ожесточённые бои за Артёмовск. Наши [бойцы] проявляют чудеса героизма, мы желаем им успехов", — отметил представитель Кремля на брифинге.
В ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном давлении на него со стороны граждан в случае потери Артёмовска Песков заявил, что "киевский режим сам расставляет свои приоритеты".
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский раскрыл трагическую ошибку Киева в ситуации с Артёмовском. Также дипломат отметил, что Россия бережёт не только живую силу, но и местных жителей, поэтому при наступлении в Донбассе не применяет всей своей мощи. Тем временем, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские силы почти полностью зачистили промзону на территории завода в Артёмовске.
VK / Минобороны России