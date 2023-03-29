Эксперт: Всё, что Зеленский обещал Западу, сгорело в "артёмовской мясорубке"

Президент Украины Владимир Зеленский поставил на Артёмовск (Бахмут) всё — дееспособные остатки ВСУ и свою политическую репутацию. Он обещал Западу, что удержит город и начнёт контрнаступление, однако все его обещания сгорели в "артёмовской мясорубке". Так директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин прокомментировал последнее заявление Зеленского об этом участке фронта.

"Всё, что он обещал Западу, сгорело в "артёмовской мясорубке", как его политическая репутация, необходимая для продолжения поддержки со стороны Запада, так и дееспособные остатки украинской армии были перемолоты, и, по сути, Зеленский остался без репутации, без продолжения военной помощи", — считает собеседник Лайфа.

По словам Коровина, Зеленскому в условиях успехов российских войск ничего другого не остаётся, кроме как намекать на переговоры. Однако эксперт призвал ВС РФ "продолжить спокойное и методичное размалывание украинской армии".