Эксперт: Всё, что Зеленский обещал Западу, сгорело в "артёмовской мясорубке"
Эксперт Коровин объяснил слова Зеленского о "давлении" в случае потери Киевом Артёмовска
Президент Украины Владимир Зеленский поставил на Артёмовск (Бахмут) всё — дееспособные остатки ВСУ и свою политическую репутацию. Он обещал Западу, что удержит город и начнёт контрнаступление, однако все его обещания сгорели в "артёмовской мясорубке". Так директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин прокомментировал последнее заявление Зеленского об этом участке фронта.
"Всё, что он обещал Западу, сгорело в "артёмовской мясорубке", как его политическая репутация, необходимая для продолжения поддержки со стороны Запада, так и дееспособные остатки украинской армии были перемолоты, и, по сути, Зеленский остался без репутации, без продолжения военной помощи", — считает собеседник Лайфа.
По словам Коровина, Зеленскому в условиях успехов российских войск ничего другого не остаётся, кроме как намекать на переговоры. Однако эксперт призвал ВС РФ "продолжить спокойное и методичное размалывание украинской армии".
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения Киева в Артёмовске и Запад, и сами украинцы будут оказывать на него давление, призывая пойти на компромисс с Россией.
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