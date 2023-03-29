Полянский раскрыл трагическую ошибку Киева в ситуации с Артёмовском
Полянский: Украина превратила Артёмовск в символ, совершив трагическую ошибку
Украина превратила Артёмовск в некий символ, тем самым совершив трагическую ошибку, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат уточнил, что Россия бережёт не только живую силу, но и местных жителей, поэтому при наступлении в Донбассе не применяет всю свою мощь, которую бы могла с лёгкостью использовать. При этом украинская сторона действует совсем иначе, не жалея бойцов, которых рассматривает лишь в качестве пушечного мяса.
"Они сами превратили Артёмовск в своего рода символ. И это их трагическая ошибка, потому что теперь они бросают всё больше и больше неопытных новобранцев в качестве пушечного мяса в этот район", — приводит его слова РИА "Новости".
Причём не исключено, что об этом знает всё украинское общество. По мнению Москвы, действия Незалежной абсолютно бесполезны, однако ей самой решать, что делать и как поступать.
"В любом случае судьба Артёмовска, думаю, уже предопределена. Это вопрос дней, может быть, недель. Но мы не торопимся", — заключил Полянский.
Ранее Лайф уже рассказывал об успехах России в Артёмовске. Как сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин, ВС РФ почти полностью зачистили промзону на территории АЗОМа. При этом положение ВСУ оценивается как критическое. Из-за больших потерь Киева под Артёмовском уже переполнены все морги.
Getty Images / Anadolu Agency / Narciso Contreras