Полянский раскрыл трагическую ошибку Киева в ситуации с Артёмовском

Украина превратила Артёмовск в некий символ, тем самым совершив трагическую ошибку, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат уточнил, что Россия бережёт не только живую силу, но и местных жителей, поэтому при наступлении в Донбассе не применяет всю свою мощь, которую бы могла с лёгкостью использовать. При этом украинская сторона действует совсем иначе, не жалея бойцов, которых рассматривает лишь в качестве пушечного мяса.

"Они сами превратили Артёмовск в своего рода символ. И это их трагическая ошибка, потому что теперь они бросают всё больше и больше неопытных новобранцев в качестве пушечного мяса в этот район", — приводит его слова РИА "Новости".

Причём не исключено, что об этом знает всё украинское общество. По мнению Москвы, действия Незалежной абсолютно бесполезны, однако ей самой решать, что делать и как поступать.

"В любом случае судьба Артёмовска, думаю, уже предопределена. Это вопрос дней, может быть, недель. Но мы не торопимся", — заключил Полянский.